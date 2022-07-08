Деяких з членів екіпажу, які не згоріли в бойовій техніці, вдалося взяти в полон.

Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ Збройних сил України на одній з ділянок ведення бойових дій знищили та вивели з ладу 5 ворожих танків.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Під час бою, на одній з ділянок ведення бойових дій, десантники знищили та вивели з ладу 5 ворожих танків. Деяких з членів екіпажу, які не згоріли в бойовій техніці, вдалося взяти в полон", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генштабу, за два дні на сході України було знищено більше однієї танкової роти росіян. Також було знищено 5 ворожих БТРів і одну вантажівку окупантів.

У повідомленні зазначається, що надзвичайно результативним в плані знищення ворожої бронетехніки був вчорашній день для військовослужбовців 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ. Зазначимо, що в танковій роті налічується 10 танків.

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