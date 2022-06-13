Воїни 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ завдали суттєвого удару по окупантам. Вони підірвали батарею РСЗВ "Ураган" разом з підрозділом матеріально-технічного забезпечення.
Про успішну роботу 81-ї бригади розповіли в прес-центрі Генштабу Збройних сил України.
"Ефективне застосування артилерії 81 окремой аеромобільной бригадой ДШВ ЗС України щодо знищення батареї РСЗВ БМ-27 "Ураган" разом зі спеціальними машинами та підрозділом матеріально-технічного забезпечення зс рф, де окупанти в польових умовах заправляли та обслуговували військову техніку", — написали в Генштабі.
До посту прикріпили ролик, в якому демонструються наслідки удару. На відео помітно як мінімум сім знищених одиниць техніки. Серед них є "Урагани" і автокран.
Нагадаємо, це не перша перемога українських захисників над окупантами за сьогодні. Раніше бійці ЗСУ зруйнували штаб, склад з боєприпасами і техніку рашистів в Харківській області. А Грузинський легіон залпом зі "Стугни-П" перетворив на металобрухт ворожий танк. Постріл здійснили на дистанції понад п'ять кілометрів.
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