Момент попадання вдалося зафіксувати "пташці" з повітря.

У Харківській області український воїн впритул розстріляв із Javelin російський танк.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Влучний постріл бійця 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка вдалося зафіксувати з повітря. На кадрах видно, як російський танк розташувався посеред траси, а згодом його демілітазирувала ракета Javelin.

Українська "пташка" чітко зафіксувала влучення ракети. Російська броня миттю спалахнула. Постріл було здійсненно фактично впритул.

Як повідомляв УНІАН, раніше командир українських морпіхів розповів про успішну операцію бійців на Херсонщині. Тоді ЗСУ вдалося просочитися малими групами, закріпитися, виставити спостережні пункти та виконувати свої завдання.

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