У результаті вогневого ураження станцію РЕБ знищено.

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) на Куп'янському напрямку скоригували вогонь HIMARS по станції РЕБ "Синиця" російських окупантів.

Про це повідомили ССО ЗСУ в Telegram. "Оператори 3-го окремого полку ССО у ході спеціальної розвідки на Куп'янському напрямку виявили ворожу станцію РЕБ Р-934Б "Синиця". Екіпаж БпАК скоригував та навів по цілі вогонь HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок вогневого ураження станцію РЕБ знищено.

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Оператори 8-го полку ССО за допомогою дронів виявили скупчення живої сили противника на Авдіївському напрямку та скоригували вогонь міномету та гранатомету МК19. Внаслідок вогневого ураження знищено групу окупантів.

Окупанти продовжують тиснути на Сили оборони України майже на всіх напрямках фронту, протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, найбільше атак російські загарбники провели на двох напрямках – Мар’їнському та Авдіївському.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. Внаслідок ударів знищено два зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) противника.

На Таврійському напрямку російські окупанти після деякої перерви поновили застосування штурмовиків Су-25 та вертольотів Ка-52.

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