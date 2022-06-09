З початку повномасштабного вторгнення російських військ Верховна Рада ухвалила пакет законів, спрямованих на дерегуляцію та зниження рівня оподаткування в період воєнного стану.

Бізнес найближчим часом отримає 9,5 млрд грн відшкодування податку на додану вартість за січень.

Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев під час Всеукраїнського телемарафону.

"Вже 9,5 млрд передано на Казначейство. І ці гроші отримає бізнес найближчим часом. Про відновлення відшкодування ПДВ нас просили експортери, а також інший бізнес", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення російських військ податкова служба призупинила майже всі перевірки підприємців, а Верховна Рада ухвалила пакет законів, спрямованих на дерегуляцію та зниження рівня оподаткування в період воєнного стану.

Також в Україні створять раду з дерусифікації, декомунізації та деколонізації.

Як зазначають у Мінкульті, після повномасштабного вторгнення Росії запит на заміну радянської та російської спадщини українською значно активізувався.

Відзначається, що органи місцевого самоврядування в діалозі з суспільством будуть приходити до спільного рішення про демонтаж або перенесення об'єктів радянського минулого, після чого координувати його з Радою.

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