Подібний законопроект внесений до Конгресу.

Комісія з цінних паперів і бірж США отримала пропозицію зобов'язати публічні компанії розкривати інформацію про свій бізнес у РФ.

Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак.

"Важливо, що подібний законопроект внесений до Конгресу, і процес його прийняття необхідно прискорити, тому що таке рішення призведе до нового раунду виходу компаній з російського ринку і зменшення бюджету РФ. Це саме той крок, який Міжнародна санкційна група Макфола-Єрмака пропонувала в нашому плані дій: "Підвищити прозорість, щоб перешкодити торгівлі та інвестиціям в Росію", - заявив він.

Експертна група Єрмака-Макфола:

Міжнародна експертна група Єрмака-Макфола була створена керівником офісу глави держави та послом Майклом Макфолом після відповідної ініціативи президента України Володимира Зеленського.

Шостий пакет санкцій проти РФ:

4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Проти введення заборони на постачання російської нафти виступає Угорщина.

29 травня Bloomberg з посиланням на джерела передавати, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитися від імпорту російської нафти морськими шляхами, водночас відстрочивши обмеження на її імпорт з ключового трубопроводу "Дружба".

Згодом у Європейському Союзі домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС стосується понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

Крім того, новий пакет європейських санкцій включає відключення російського "Сбербанку" від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.

1 червня 2022 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що до кінця 2022 року Європейський союз на 92% скоротить імпорт російської нафти. Макрон зазначив, що не виключає також і ембарго на поставки в ЄС газу з Росії.

2 червня економічний аналітик Михайло Крутіхін заявив про те, що в Росії заговорили про закриття нафтопереробних підприємств. В цей же день президент США Джо Байден заявив, що США і ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною, нижчою за ринкову.

3 червня ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії. Під санкції потрапив засновник "Яндекса" Аркадій Волож. Акції компанії моментально обрушилися, на тлі чого Волож вирішив покинути свій пост.

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