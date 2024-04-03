Держсекретар США зауважив, що мужній опір українців та західна допомога завадили планам росіян.

Державний секретар США Ентоні Блінкен переконаний, що Росія ніколи не зможе захопити Київ.

Як заявив американський топ-чиновник в інтерв'ю французьким каналам LCI/TF1, окупація Києва росіянами ніколи не станеться. Втім, така ймовірність була на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

"Але завдяки неймовірному опору українського народу, а також завдяки підтримці, яку надають Україні, прагнення Путіна завоювати всю країну, стерти її з карти, зробити її частиною Росії не матеріалізувалося і не станеться", – зазначив Блінкен.

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Загроза наступу на Київ

Як повідомляв УНІАН, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наземна операція з участю західних військ в Україні може бути потрібною "в якийсь момент". Таким чином він підтвердив свою заяву щодо можливого розміщення військ Заходу на території нашої держави. Він також заговорив пр ймовірність наступу на Київ.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував заяви про те, що російські окупаційні війська можуть спробувати знову спробувати наступати на Київ.

"Ви самі сказали, що це його припущення. Припущень може бути дуже багато. Знаєте, в припущеннях ми теж можемо зараз зайти в Москву. Але ж цього по факту нема", - сказав Буданов.

Генерал-лейтенант Збройних сил України, командувач Сухопутних військ Олександ Павлюк заявив, що Київ має три лінії оборони.

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