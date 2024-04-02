Держсекретар США нагадав, що Вашингтон завжди допомагав Києву захищатися.

Державний секретар США Ентоні Блінкен висловився про українські удари по російських нафтопереробних заводах. Він заявив, що Вашингтон не підтримує такі дії Києва.

За його словами, США з першого дня війни допомагали Україні захистити себе, але не підтримують удари по цілях за межами України.

"Ми не підтримували удари України за межами її території і не були включені до них", - зазначив держсекретар США під час пресконференції з главою французького МЗС Стефаном Сежурне.

Відео дня

Позиція США щодо ударів України по РФ - головні новини

Видання Financial Times повідомило, що США закликав Україну перестати завдавати ударів по нафтопереробних заводах на території Російської Федерації. Ця інформація викликала обурення у багатьох.

Генерал і колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес заявив, що якщо такі заклики справді мали місце, то Україна повинна ігнорувати поради про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі РФ, адже такі атаки мають значний вплив.

Крім того, подібні заяви цю позицію розкритикувало видання The Hill. Журналісти назвали цей заклик абсурдним і приреченим на провал політичним рішенням адміністрації Джо Байдена. У статті зазначено, що Україна повинна знизити здатність Кремля забезпечувати свої війська.

Вас також можуть зацікавити новини: