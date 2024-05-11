Бої на Харківщині: Росія заявила про захоплення кількох сіл

Окупанти також стверджують, що нібито завдали поразки підрозділам кількох українських бригад.

В Міноборони РФ заявили про захоплення кількох сіл на кордоні Харківської області.

Як йдеться у зведення окупантів, війська РФ нібито зайняли населені пункти Борисівка, Огірцеве, Плетенівка, Пильна та Стрілеча Харківської області.

Росіяни також стверджують, що завдали поразки живій силі та техніці 23-ї, 43-ї механізованих бригад ЗСУ, 120-ї, 125-ї бригад тероборони та 15-го прикордонного загону прикордонної служби України в районах населених пунктів Вовчанськ, Веселе, Глибоке та Нескучне.

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Загострення на Харківщині - останні новини

Вранці 10 травня російські окупанти здійснили спробу прориву лінії оборони української армії у Харківській області. На Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб. Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи.

Російські війська спробували розширити операції проти України у Харківській області. Україна розуміє обсяг сил РФ і бачить її задум, заявив президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляє ISW, Росія розпочала наступальні операції вздовж кордону у Харківській області, щоб привернути і закріпити українські сили на цій осі та уможливити своє просування в інші райони сходу України.

Військові групи "Гострі картузи" заявили, що окупанти зайняли кілька сіл на кордоні Харківської області внаслідок наступу.

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