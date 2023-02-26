Динаміка боїв на Бахмутському напрямку зараз вкрай напружена.

У районі Бахмуту на Лиманському та Куп’янському напрямках точаться запеклі бої.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. За його словами, динаміка боїв на Бахмутському напрямку зараз вкрай напружена.

"Це епіцентр удару ворога. Лише за добу на Бахмутській ділянці фронту – це Оріхове, Василівка, Берхівка, Ягідне, Бахмут, Іванківське, Північне, сталося 125 обстрілів реактивними системами залпового вогню і ствольної артилерії, 32 боєзіткнення", – навів подробиці Череватий.

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Він зазначив, що тільки в районі Бахмуту сталося 24 обстріли та 14 бойових зіткнень. За добу на Бахмутському напрямку ЗСУ ліквідували 77 окупантів, ще 159 були поранені.

За словами Череватого, росіяни найбільше б'ють з артилерії на Лиманському та Куп’янському напрямках. Там вони провели 197 обстрілів із РСЗВ та ствольної артилерії. Проте, як зазначив Череватий, були дні ще з більшою кількістю обстрілів. Також за добу відбулося 19 боєзіткнень та п’ять авіанальотів.

На Лиманському та Куп’янському напрямках росіяни втратили 67 своїх бійців, ще 102 зазнали поранень.

"Ми спостерігаємо тенденцію вже багато днів поспіль, що вони намагаються використовувати техніку і щодоби там нищиться їхня броньована техніка", – сказав він.

За його словами, за добу РФ втратила чотири модернізовані танки Т-72, одну БМП і склад боєприпасів.

Ситуація в Бахмуті

За 24 лютого українські воїни відбили близько 70 атак російських окупантів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. На цих напрямках російські війська зосереджують основні зусилля з ведення наступальних дій.

Триває оборона міста-фортеці Бахмуту. За останніми даними, на Бахмутський напрямок окупанти відправили близько 200 чеченців-спецпризначенців аби запобігти дезертирству мобілізованих.

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