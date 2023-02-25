Наразі точаться бої на околицях та навколо міста-фортеці.

Російські окупанти не полишають спроб прорвати оборону та захопити місто-фортецю Бахмут Донецької області. Сьогодні туди прибув командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський.

Як повідомили у прес-службі Сухопутних військ, основні зусилля російські окупанти зосередили на захопленні Бахмута та його оточенні. Бої ідуть навколо самого міста та на його околицях.

"В ході роботи командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський перевірив стан справ у підпорядкованих підрозділах, заслухав командирів підрозділів щодо проблемних питань, надав допомогу у їх вирішенні та підтримав військовослужбовців, які мужньо відбивають атаки ворога", - йдеться у повідомленні.

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Генерал також подякував всім захисникам, відзначивши їх надзвичайну стійкість та героїзм та нагородив кращих захисників цінними подарунками.

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За даними Генштабу, за добу 24 лютого українські воїни відбили близько 70 атак російських окупантів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. На цих напрямках російські війська зосереджують основні зусилля з ведення наступальних дій.

Триває оборона міста-фортеці Бахмуту. За останніми даними, на Бахмутський напрямок окупанти відправили близько 200 чеченців-спецпризначенців аби запобігти дезертирству мобілізованих.

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