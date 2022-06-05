Противник намагається вести наступ у напрямку Ниркове – Миколаївка.

Російські окупанти штурмують місто Сєвєродонецьк на Луганщині та наразі під їх контролем перебуває східна частина міста.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Сєверодонецькому напрямку окупанти за підтримки артилерії ведуть штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, контролюють східну частину міста. Крім того, з метою захоплення панівних висот противник намагається вести наступ у напрямку Ниркове – Миколаївка", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що окупаційні війська захопили близько 70% Сєвєродонецька, але ЗСУ посунули їх назад приблизно на 20%.

Голова ВЦА міста Олександр Стрюк заявив, що військові вживають заходів для повернення Сєвєродонецька під повний контроль України і впевнені, що "все вдасться".

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