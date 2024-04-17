Путін дуже уважно слухав заяви Трампа про війну. Втім, сам Болтон у сценарії, описані Трампом, не вірить.

Зараз Україна перебуває у вразливому становищі, але ситуація не настільки плачевна, як на початку вторгнення. Існує ймовірність, що США не ухвалять новий пакет допомоги.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Настоящее время" розповів колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, коментуючи матеріал Bloomberg про те, що Київ перебуває в найбільш уразливій позиції за всі два роки великої війни.

"Я думаю, що найбільш уразлива Україна була на початку повномасштабної війни. Але зараз існує небезпека, що Сполучені Штати не ухвалять закон про необхідну допомогу. У США є підстави думати, що Росія здійснює у 5-6 разів більше артилерійських пострілів, ніж Україна. П’ять-шість снарядів на кожний випущений Україною у відповідь – тривалий час Україна так не протримається. Україна явно економить боєприпаси", - каже Болтон.

Він вважає, що "найкраще, на що ми можемо сподіватися до американських виборів, – це певний глухий кут на полі бою". Володимир Путін чекає на обрання Дональда Трампа.

"Якщо його оберуть, то я дуже переживаю за майбутнє України. Я дуже стурбований можливим переобранням Трампа – особливо через його позиції щодо НАТО і, зокрема, щодо російського вторгнення в Україну. Я дійсно думаю, що якщо він зможе зосередити свою увагу досить довго – що для Трампа є нелегко, – то він спробує вийти з НАТО. Президенти можуть виходити з будь-яких договорів, з яких хочуть, і він міг би це зробити. І це було б катастрофічною помилкою для Сполучених Штатів і для усього світу, якби він це зробив, але це можливо. Я думаю, що Путін частково чекає, чи зробить це Трамп, тому що вихід США з НАТО зробить НАТО фактично неефективним – не лише для України, але й для всього альянсу", - додав Болтон.

Він також вважає, що Путін дуже уважно слухав заяви Трампа про війну. Втім, сам Болтон у сценарії, описані Трампом, не вірить.

"Але коли намагання здобути швидке рішення обернеться невдачею, у свідомості Трампа це означатиме, що в цьому винен хтось інший: "Очевидно, що це не може бути його виною. Це не він зазнав невдачі. Хтось інший завадив цьому". І я дуже хвилююся, що тут зіграє роль його захоплення Путіним. І майже неминучий результат полягає в тому, що він звинуватить у невдачі Зеленського, що, очевидно, буде поганою новиною для України", - сказав він.

Допомога США Україні - що відомо

Як писав УНІАН, через атаку Ірану на Ізраїль США можуть швидше проголосувати за допомогу Україні. Раніше лідер більшості в Палаті представників Стів Скаліз заявив, що цього тижня Палата представників змінить свій законодавчий графік, щоб "розглянути законодавчі акти, які підтримують нашого союзника Ізраїль і притягують Іран та його терористичних ставлеників до відповідальності", але поки що неясно, яким буде це законодавство. або наскільки різко воно може відхилятися від прийнятого Сенатом законопроекту.

Водночас спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що цього тижня законодавці США спробують передати Ізраїлю додаткову допомогу, однак ні словом не згадав у цій заяві про допомогу Україні.

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