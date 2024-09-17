Росіяни намагаються заміняти КАБи некерованими авіаційними ракетами, поділилися в одній з українських артилерійських бригад.

На напрямку міста Часів Яр (Донецька область) у російських загарбників немає значних здобутків, відбуваються бойові "гойдалки".

Росіяни на Донецькому напрямку почали рідше використовувати керовані авіаційні бомби, розповів пресофіцер 26-ї артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича Збройних сил України Олег Калашніков під час ефіру "Київ24".

"...у нього (у ворога, - Ре) немає значних здобутків на нашому напрямку. На деяких локаціях він може здобувати наші позиції, потім ми можемо його вибивати. Тобто відбуваються такі своєрідні гойдалки, які і є звичайним явищем на лінії фронту", - сказав він.

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За його словами, супротивники зараз значну кількість КАБів використовують на Курському напрямку. "Тобто можна сказати, що вони просто акцент змістили з Донецького напрямку на інший напрямок, і тому ми таке спостерігаємо. Вони намагаються КАБи заміняти некерованими авіаційними ракетами, що взагалі-то не є такою силою, що вражає", - поділився співбесідник.

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Росіяни вже тривалий час намагаються рухатися вперед у Донецькій області, у тому числі в бік Часового Яру й зазнають серйозних втрат. Загальні втрати ворога на 17 вересня 2024 року становлять приблизно 635 880 окупантів.

Завдяки курській операції, яку українські воїни почали у серпні, в Донецькій області стало менше окупантів. Наприкінці літа головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський говорив, що РФ перекинула на Курщину близько 30 тисяч загарбників.

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