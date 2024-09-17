Триває повномасштабна війна в Україні, і Сили оборони продовжують масово знищувати російських окупантів.
За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби було ліквідовано 1020 ворожих військових. А за час повномасштабного вторгнення загальні втрати російських окупантів становлять близько 635 880 осіб. Крім того, українські захисники продовжують активно знищувати ворожу техніку.
Свіжі втрати РФ в Україні - що "мінусовано":
- танків - 8685 (+2);
- бойових броньованих машин - 17077 (+6);
- артилерійських систем - 18129 (+6);
- РСЗВ - 1188 (+1);
- засоби ППО - 947 (+0);
- літаків - 369 (+0);
- гелікоптерів - 328 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15329 (+66);
- крилаті ракети - 2592 (+0);
- кораблі /катери - 28 (+0);
- підводні човни - 1 (+0).
Крім того, українські захисники знищили вже 24 739 (+27) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн окупантів, а також 3 091 (+1) одиниць спеціальної техніки ворога.
Важливі новини України про війну - що вже повідомлялося
За даними Forbes, в українських Сил оборони в Курській області з'явилася нова стратегія - швидко переміщатися і брати російські війська в оточення. Тим часом аналітики DeepState повідомили, що російські війська тривалий час перебувають в повному оточенні в одному з населених пунктів Курщини.