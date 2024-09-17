В Україні стало менше загарбників / колаж УНІАН з фото 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада та ua.depositphotos.com

Триває повномасштабна війна в Україні, і Сили оборони продовжують масово знищувати російських окупантів.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби було ліквідовано 1020 ворожих військових. А за час повномасштабного вторгнення загальні втрати російських окупантів становлять близько 635 880 осіб. Крім того, українські захисники продовжують активно знищувати ворожу техніку.

Свіжі втрати РФ в Україні - що "мінусовано":

  • танків - 8685 (+2);
  • бойових броньованих машин - 17077 (+6);
  • артилерійських систем - 18129 (+6);
  • РСЗВ - 1188 (+1);
  • засоби ППО - 947 (+0);
  • літаків - 369 (+0);
  • гелікоптерів - 328 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15329 (+66);
  • крилаті ракети - 2592 (+0);
  • кораблі /катери - 28 (+0);
  • підводні човни - 1 (+0).

Крім того, українські захисники знищили вже 24 739 (+27) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн окупантів, а також 3 091 (+1) одиниць спеціальної техніки ворога.

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Окупантів в Україні стало менше / інфографіка УНІАН

Важливі новини України про війну - що вже повідомлялося

За даними Forbes, в українських Сил оборони в Курській області з'явилася нова стратегія - швидко переміщатися і брати російські війська в оточення. Тим часом аналітики DeepState повідомили, що російські війська тривалий час перебувають в повному оточенні в одному з населених пунктів Курщини.

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