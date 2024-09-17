На нашій землі ліквідовано, зокрема, ще шість ворожих артилерійських систем, поділився Генштаб ЗСУ.

Триває повномасштабна війна в Україні, і Сили оборони продовжують масово знищувати російських окупантів.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби було ліквідовано 1020 ворожих військових. А за час повномасштабного вторгнення загальні втрати російських окупантів становлять близько 635 880 осіб. Крім того, українські захисники продовжують активно знищувати ворожу техніку.

Свіжі втрати РФ в Україні - що "мінусовано":

танків - 8685 (+2);

бойових броньованих машин - 17077 (+6);

артилерійських систем - 18129 (+6);

РСЗВ - 1188 (+1);

засоби ППО - 947 (+0);

літаків - 369 (+0);

гелікоптерів - 328 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15329 (+66);

крилаті ракети - 2592 (+0);

кораблі /катери - 28 (+0);

підводні човни - 1 (+0).

Крім того, українські захисники знищили вже 24 739 (+27) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн окупантів, а також 3 091 (+1) одиниць спеціальної техніки ворога.

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Важливі новини України про війну - що вже повідомлялося

За даними Forbes, в українських Сил оборони в Курській області з'явилася нова стратегія - швидко переміщатися і брати російські війська в оточення. Тим часом аналітики DeepState повідомили, що російські війська тривалий час перебувають в повному оточенні в одному з населених пунктів Курщини.

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