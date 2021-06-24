Збройні формування РФ зі станкових гранатометів обстріляли позиції українських захисників неподалік Водяне на Приазов'ї.

На Донбасі в результаті обстрілів російсько-окупаційними військами українських позицій поранений один військовослужбовець.

Як повідомляє в Facebook оперативно-тактичне угруповання "Схід", сьогодні збройні формування РФ в черговий раз порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції українських захисників зі станкових гранатометів недалеко від населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї.

Під час обстрілу один військовослужбовець отримав проникаючі осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого - середньої тяжкості.

На місці події працюють представники військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.

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Про дії збройних формувань РФ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомлено представником Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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Автор: Антоніна Доломанжи