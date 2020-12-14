На провокації противника українські бійці дали адекватну відповідь.

Протягом минулої доби, 13 грудня, бойовики РФ на Донбасі 9 разів порушили режим тиші. Бойових втрат і поранень серед українських бійців немає.

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Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, ворог тричі відкривав неприцільний вогонь по українських позиціях поблизу населеного пункту Південне. Вранці окупанти застосували міномети 82-го калібру, а у вечірній час – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Біля Катеринівки противник провокував українських бійців вогнем зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Водяне, що біля Донецька, було відмічено ворожу вогневу активність з автоматичних станкових гранатометів. А поблизу Водяного, що на приморському напрямку, противник тричі порушував режим припинення вогню і провокував українських захисників з гранатометів різних систем. На цій ділянці фронту, в районі населеного пункту Гнутове ворог вів вогонь в напрямку українських позицій з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зазначається, що на провокації противника українські бійці дали адекватну відповідь.

Від початку поточної доби, 14 грудня, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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Автор: Дмитро Захаров