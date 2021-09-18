Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний.

17 вересня двоє українських бійців отримали вогнепальні осколкові поранення на Донбасі унаслідок атаки БПЛА бойовиків типу "Орлан-10", який перетнув лінію розмежування.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний.

Протягом минулої доби російські окупанти сім разів порушували режим припинення вогню.

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В напрямку Павлополя російські найманці двічі здійснили численні обстріли позицій українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля Катеринівки ворог вів вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

В напрямку Зайцевого окупанти відкрили вогонь з гранатометів різних систем та здійснили дистанційне мінування ділянки місцевості протипіхотними мінами ПОМ-2.

"На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", – йдеться у зведенні.

Станом на 7:00 ранку, 18 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації.

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Автор: Яна Ставська