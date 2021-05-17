Втрат у лавах ЗСУ немає.

Упродовж минулої доби на Донбасі бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру ООС.

Зокрема, ворог вів вогонь у районі населених пунктів Новоселівка, Катеринівка, Новотошківське, Луганське, Піски, Старогнатівка, Причепилівка, Троїцьке. Детальніше про обстріл Катеринівки штаб ООС повідомляв напередодні. Терористи при обстрілах у неділю застосували міномети, гранатомети, реактивні піхотні вогнемети, стрілецьку зброю.

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"Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. За минулу добу бойових втрат серед наших воїнів немає", - йдетьс у зведенні.

З початку поточної доби в районі ООС зафіксовано один обстріл - поблизу Причепилівки. Втрат у лавах ЗСУ немає.

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Автор: Юрій Годован