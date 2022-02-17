В результаті попадання снаряда в будинку спалахнула пожежа

Бойовики на Донбасі відновили обстріл Станиці Луганської. В результаті один зі снарядів влучив у житловий будинок.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антона Геращенко у своєму Telegram-каналі.

"17 лютого о 21:24 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 17.02.2022 о 21:24 за адресою: Станично-луганський район смт Станиця Луганська, вулиця Магістральна буд. 8, 10 хвилин тому сталося потрапляння в житловий будинок з важкої зброї", - йдеться в повідомленні.

Геращенко зазначив, що в результаті попадання снаряда в будинку спалахнула пожежа. За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

Обстріл Станиці Луганської бойовиками - що відомо

17 лютого російські окупаційні війська обстріляли з важкого артилерійського озброєння Станицю Луганську. При цьому снаряди потрапили в будівлю дитячого садка. В результаті обстрілу постраждали троє працівників дитячий садок.

Крім того, окупанти почали поширювати дезінформацію, звинувативши українських військових.

На це кричущий випадок відреагував президент Володимир Зеленський. За його словами, обстріл дитячого садка в Станиці Луганській - це велика провокація.

Також Міністр оборони США Ллойд Остін нагадав, що Україну попереджали про те, що окупанти можуть зробити щось подібне.

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