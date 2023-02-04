Росія не встигне отримати вигоду від захоплених територій, поки йде війна.

Росія формально включила окуповані території України в свій Південний військовий округ. Однак великого сенсу в цьому немає, вважає Британська розвідка.

Відзначається, що тепер захоплені райони Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей будуть знаходиться у віданні російського військового штабу, розташованого в Ростові-на-Дону.

Цьому передувала заява міністра оборони РФ Сергія Шойгу про формування "самостійних військових угруповань" на українських територіях.

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У британській розвідці цей крок вважають частиною російських довгострокових планів щодо інтеграції українських територій.

"Однак навряд чи це матиме безпосередній вплив на кампанію: в даний час Росія розгортає сили з усіх військових округів Росії під командуванням спеціального розгорнутого штабу", – повідомляє британська розвідка.

Війна в Україні - останні новини

На думку військового експерта Олега Жданова, Росія вже видихається і втрачає бойовий потенціал. Її війська втрачають якісні показники - як по живій силі, так і по техніці.

У Генштабі ЗСУ також вказують на величезні втрати ворога з початку війни-близько 130 тисяч солдатів і понад 3200 танків.

Заступник голови МЗС Польщі Павло Яблонський зазначив, що найгіршим сценарієм для закінчення війни в Україні буде той варіант мирного договору, при якому Росії дозволять "зберегти обличчя".

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