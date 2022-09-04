Загарбники не отримують відповідну форму, зазначила розвідка Британії.

Військове керівництво Російської Федерації постійно обділяє окупантів, які воюють в Україні.

Не забезпечуються базові потреби загарбників, повідомляє розвідка Великобританії.

За її даними, зокрема, окупанти не отримують відповідний одяг та зарплату.

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"Російські збройні сили постійно не забезпечують базових потреб військовослужбовців, дислокованих в Україні, включаючи відповідну форму, зброю та пайки, а також оплату…", – зазначили у розвідці.

У розвідці додали, що така ситуація могла скластися через військову бюрократію, прикриття війни терміном "спецоперація" й відвертою корупцією серед командного складу.

Наприкінці серпня британська розвідка повідомляла, що російського міністра оборони Сергія Шойгу відсторонили від керівництва загарбниками в Україні

Нагадаємо, РФ рано вранці 24 лютого здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Українська армія дає гідну відсіч ворогу. Станом на 4 вересня на нашій землі вже знищили приблизно 49 500 ворогів.

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