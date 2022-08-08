Керівництво армією РФ продовжує відчувати значні зміни, що може вплинути на зусилля росіян щодо командування та управління силами в Україні.

Російське військове керівництво зазнало серйозних змін через невдачі своєї армії в Україні.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Міністерство оборони Великої Британії підтвердило попередні дані ISW щодо того, що як мінімум шість російських командирів, імовірно, були звільнені зі своїх посад з початку повтомасштабного вторгнення в лютому.

Серед них - командувач Східним військовим округом генерал-полковник Олександр Чайко, а також командувач Західним військовим округом генерал-полковник Олександр Журавльов.

У британському міноборони додають, що був усунутий генерал Олександр Дворніков, який командував російською армією в Україні з квітня, а генерал армії Сергій Суровікін перебрав на себе "Південне угруповання" військ в Україні.

"Міністерство оборони Великої Британії дійшло висновку, що відсутність узгодженості в російській командній структурі та триваючі втрати військового керівництва на полі бою ускладнюють командування та управління та загальну ефективність операцій в Україні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за час повномасштабного вторгнення російське військове керівництво щомісяця дізнається про нові звільнення.Журналісти проекту FreeДом розповідають, про яких російських генералів йдеться.

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