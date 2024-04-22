Буданов зазначив, що оснащення російського піхотинця поліпшилося, водночас якість техніки впала.

Очільник ГУР Кирило Буданов оцінив, як змінилася російська армія за два роки війни в Україні.

"Треба пам'ятати, що війна – це завжди шалений розвиток. У будь-якій країні світу війна давала завжди розвиток технологічний, індустріальний і тому подібне. Не дивлячись на те, що це шалені витрати та руйнування, але це завжди розвиток. Це відбувається з ними, це відбувається з нами, це теж треба розуміти", - зазначив Буданов в інтерв’ю BBC.

Очільник ГУР розповів, що оснащення російського піхотинця поліпшилося, водночас якість техніки впала.

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"Нової техніки мало, її не вистачає. Це все відремонтована, відреставрована техніка зі складів довготривалого зберігання озброєнь. Там про якість говорити немає сенсу, та і не потрібна там та якість", - зазначив він.

Що стосується якості особового складу, то, за словами Буданова, ті, хто брали участь в першій хвилі повномасштабного вторгнення у 2022 році, - це були "справжні професіонали, контрактники з нормальним досвідом бойовим". Але зараз їх вже майже не лишилось, Росія воює мобілізованими, підкреслив очільник ГУР.

Відповідно, моральний дух у російських окупантів – ніякий. Після Авдіївки він дещо підсилився, але це було тимчасове явище.

"В принципі, мобілізованому немає особливого сенсу. Вони воюють за гроші, тому що їх призвали, тому що змусили призватися і тому подібне. Тобто "ідіть вперед". Ну, це ще російська ментальність відіграє важливу роль. "Ідіть вперед", як то кажуть, і російський мужик іде. Він там особливо не думає, що з ним буде. Але сказати, що він сильно старається, – це теж неправда", - зазначив він.

На запитання щодо присутності російської розвідки в україні Буданов відповів, що "вони здобувають необхідні дані і намагаються впливати. Це є, це факт". Він додав, що у відношенні кіберрозвитку, радіоелектронної розвідки – вони підсилились.

Буданов про війну в Україні

Буданов зазначив, що з середини травня в Україні очікується досить важка ситуація, на фронті в тому числі, але вона не буде катастрофічною.

Він також сказав, що завершити війну можна лише поверненням України на кордони 1991 року. Для цього, ймовірно, потрібен буде великий проміжок часу.

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