Очільник ГУР наголосив, що блокування Telegram вирішить ситуацію лише тимчасово.

Очільник ГУР Кирило Буданов вкотре наголошує, що Telegram є величезною проблемою для України, але блокуванням каналів ситуацію можна вирішити лише тимчасово.

В інтерв’ю BBC він розповів, що вирішенням проблеми могла б стати реєстрація тг-каналів, "щоб було зрозуміло, хто за яким медіаресурсом, а Telegram вже точно статус медіа набув".

"Нема питання впливу чи тиску – питання ж не в цьому. Якщо ти хочеш доводити свою позицію - а вона може комусь не подобатись і це нормально в демократичному суспільстві - неси відповідальність. Чого ти боїшся сказати, хто ти?", - зауважив Буданов.

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На уточнення, чи це стосується анонімних каналів, Буданов наголосив, що, на його думку, вони всі анонімні.

"Ви знаєте хоч один телеграм-канал, який сказав прямо, що я – це я? От і відповідь", - зазначив він.

Він додав, що їх закриття чи блокування Telegram може стати вирішенням проблеми, але лише тимчасово.

"Все ж таки вважаю, що треба змусити їх зареєструватися. Це не буде тиском на пресу. В демократичному суспільстві, ще раз кажу, не можна просто так тиснути... Але боятись сказати, що ви це ви – це теж неправильно. І від імені аноніма викидати в ефір, вибачте, все за що заплатять з абсолютно різних частин світу – це теж ненормально", - наголосив очільник ГУР.

На запитання про те. чи сам він користується Telegram, Буданов зазначив, що продивляється його час від часу, коли відбуваються ті чи інші події, щоб зрозуміти, як їх сприймає російський соціум, щоб дивитись на результати тих чи інших операцій розвідки, або резонансних подій, які можуть мати якийсь вплив.

Водночас, зазначив Буданов, це виняток для нього як для керівника відомства, а загалом розвідникам мати Telegram або інші соцмережі абсолютно заборонено.

Проблема з месенджером Telegram в Україні

Як писав УНІАН, представники української влади вже неодноразово висловлювалися за блокування чи принаймні певне обмеження роботи платформи Telegram через безконтрольне розповсюдження російської пропаганди і небажання власників платформи іти на контакт з українською владою.

В березні група нардепів зареєструвала в Раді законопроект, який пропонує заборонити держорганам мати свої сторінки в "непрозорих" соцмережах, таких як Телеграм.

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