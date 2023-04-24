Буданов зазначив, що багато хто з керівництва РФ розумів, що війна "закінчиться негарно".

Глава української розвідки Кирило Буданов розповів про те, хто у Кремлі був проти повномасштабного вторгнення в Україну.

Він заявив у інтерв'ю "РБК-Україна", що з військово-політичного прошарку в Росії далеко не всі виступали за це вторгнення.

"Це маловідомий факт, але це факт. Виступав виключно Шойгу, Герасимов виступав за. До останнього тримався Бортников, він був проти, але через певні особисті мотиви за два тижні до початку він різко змінив свою думку і сказав: "Ні, там усе нормально, ми готові". І ще кілька функціонерів. Усе", - сказав він.

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Буданов зазначив, що багато хто з них розумів, що це "закінчиться негарно".

Війна в Україні - розмови про мир

14 квітня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин раптово закликав Кремль оголосити про закінчення війни. На його думку краще закріпитися на тимчасово окупованих територіях України.

Заклики ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина закінчити так звану "спеціальну військову операцію" ("СВО") Кремля в Україні свідчать про те, що у нього знайшовся покровитель в міноборони РФ, який розділяє цю ідею з політичних мотивів.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, чиї найманці довгі місяці намагаються взяти українську фортецю - місто Бахмут на Донеччині - розмріявся про захоплення польської Варшави.