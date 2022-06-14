54-річний чоловік багато років прожив у РФ та отримав громадянство країни-агресора, нині він про це дуже шкодує.

Уродженець Хмельницького, який багато років прожив у Росії та вийшов на пенсію, спалив свій військовий квиток та заявив, що бути росіянином - соромно. Майор поліції РФ у запасі виступив проти агресії та зазначив, що він шкодує про службу.

Про це повідомляється на сторінці Державного бюро розслідувань у Telefgram.

"Ще за часів радянського союзу багато українців отримували свою освіту в Росії та починали там будувати свою кар’єру. Багато з них повертаються додому, але у РФ залишаються тягар років служби країні-агресору та товариші по службі, які сьогодні йдуть "денацифікувати" побратимів", - йдеться у повідомленні.

Чоловік повернувся в Україну у 2006 році, він багато років прожив у РФ та отримав російське громадянство. Усе життя він працював у силових структурах країни-агресора та дослужився до начальника Дільничних уповноважених міліції Волгоградської області.

Коли чоловік повернувся в Україну, він побачив, наскільки бреше російська пропаганда. Він відкрито засуджує путінський режим та навіть припинив спілкуватися з усіма колишніми колегами.

"Мені соромно за те, кому я служив і страшно уявити, що я міг піти на війну та відправляти ракети по місту мого дитинства", - говорить чоловік.

Наприкінці відео він спалив свій військовий квиток.

"Бути росіянином соромно", - додали у ДБР.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що колишній солдат з РФ спалив військовий квиток і звернувся до окупантів.

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