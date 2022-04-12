Він закликав росіян не виконувати злочинні накази й повертатися додому.

Колишній солдат з РФ, який декілька років тому переїхав в Україну, показово спалив свій військовий квиток та звернувся до окупантів. Чоловік нині живе на Хмельниччині.

Про це повідомляється на сайті Державного Бюро розслідувань.

Працівники ДБР проводять фільтраційні заходи та виявляють диверсійно-розвідувальні групи на території України. Під час таких заходів виявляють й громадян РФ, які виступають проти дій своїх співвітчизників і називають їх ганебними військовими злочинами проти людяності.

Одного з таких росіян працівники ДБР знайшли на Хмельниччині. Молодий чоловік, який народився у РФ та прожив там більшу частину свого життя, декілька років тому переїхав в Україну. Тут він зустрів свою майбутню дружину. До цього він проходив службу в 56-ому гвардійському центрі підготовки молодших спеціалістів мотострілецьких військ (в/ч 71717).

Чоловік засуджує дії окупантів. Він показово спалив свій військовий квиток, який отримав у РФ. Також чоловік звернувся до військових, які вбивають мирне населення України.

"Хочу звернутися до військових, своїх ровесників, подумайте, для чого ви це робите. Припиніть виконувати злочинні накази та повертайтеся додому!", - сказав чоловік.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що навіть негода стала на бік України та зупинила наступ окупантів на Одещині й Луганщині.

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