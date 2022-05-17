Процес перемовин щодо обміну триває.

Заступник міністра оборони України Анна Маляр вважає внутрішньою пропагандою плани депутатів Російської Федерації заборонити обмін українських захисників Маріуполя на російських військовополонених.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Маляр сказала на брифінгу у Києві.

"Щодо Держдуми - це політична заява, розрахована на внутрішню пропаганду і внутрішні політичні процеси в Російській Федерації. З нашого боку ми можемо сказати, що процес перемовний триває і сама операція з порятунку зараз триває", - сказала Маляр.

Як повідомляв УНІАН, У Державній думі РФ готують закон про заборону обміну українських бійців із загону особливого призначення "Азов", яких вивезли з Маріуполя.

16 травня з "Азовсталі" до медзакладу в окупованому Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених бійців "Азова". Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для повернення їх додому планується обмін.

Віце-прем’єрка Ірина Верещук заявила, що вчора було евакуйовано понад півсотні поранених військових. Операція з порятунку українських військових з маріупольського заводу "Азовсталь" триває.

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