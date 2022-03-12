Російські військові зазнають поразки на багатьох напрямках в Україні.

Опубліковано ще одне перехоплення розмови окупантів. Його на своєму YouTube-каналі оприлюднив радник глави МВС Антон Геращенко.

Судячи з розмови, російський окупант розмовляє зі своєю дружиною, вона радить йому "відсидітися там тихо в куточку".

Військовий відповідає дружині: "Комбриг вже сам каже:"На*уй, це Чечня, 95 рік, саме пекло". Ось те ж саме, що тут! Ми як сліпі кошенята йдемо і не знаємо, що буде!".

Тоді дружина російського військового запитує, невже по росТБ брешуть про їхні перемоги. Той у відповідь радить подивитися українські канали.

Війна в Україні 2022

Нагадаємо, Російська Федерація почала вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відомо, що військові РФ зайшли в нашу країну з території Білорусі. Крім того, на сьогодні путінські військові запускають ракети в бік України з території Білорусі. Проти РБ деякі країни ввели санкції за співучасть у вторгненні.

Також регулярно з'являються повідомлення про те, що Республіка Білорусь може почати вторгнення в Україну на стороні РФ. У мережі публікують фото і відео переміщення російської техніки по території РБ.

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