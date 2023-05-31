За його словами, столиця Росії буде отримувати "вітання" частіше.

Росіяни у Бахмуті постійно перебувають під пильним наглядом українських аеророзвідників. Дрони фіксують наразі перегрупування загарбників на цьому напрямку, але такої великої кількості техніки та особового складу, як раніше, наразі у ворога нема.

Про це розповів комбат 135-го батальйону 114-ї бригади ТрО ЗСУ Ігор Шепетін в ефірі каналу 1+1.

За його словами, ротація окупантів на Бахмутському напрямку значно впливає на інтенсивність боїв. Зокрема стрілецьких боїв майже нема, хоча продовжуються авіанальоти.

Комбат зауважив, що росіяни програли б у боях "автомат на автомат" у Бахмуті, але вони застосовували іншу тактику - знищувати "під нуль" будівлі, у яких займали оборону підрозділи ЗСУ. Хоч на Бахмутському напрямку зараз затишшя, ЗСУ мають певне просування.

Окремо військовий прокоментував атаку дронів на Москву. За його словами, військові відреагували на це з посмішкою.

"Це підіймає нам настрій, підіймає наш бойовий дух... Коли ми бачимо, що "Москва також не спить", я думаю, що це лише початок. Далі буде ще цікавіше... Ми будемо частіше передавати "вітання" на Москву", - прокоментував військовий.

Дрони атакували Москву

30 травня група безпілотників атакувала західні околиці Москви, не завдавши істотної шкоди, але сильно розбурхавши російське суспільство. Російська влада звинуватила в атаці Україну, але Київ відкинув свою причетність.

Коментуючи цю подію по гарячих слідах, МЗС Британії заявило, що українці мають повне право атакувати військові об'єкти в Росії в рамках оборонної війни. А в США навпаки заявили, що не підтримують атаки по російській території та наголосили, що не хочуть, щоб передана Україні техніка застосовувалася для атак проти російської території.

Вас також можуть зацікавити новини: