У Вашингтоні зазначили, що Київ сьогодні зазнав вже 17-ї за рахунком атаки за місяць.

Вашингтон не підтримує атаки по території Росії, але саме Кремль є агресором і може припинити війну будь-якої хвилини. Про це заявив представник Ради національної безпеки США при Білому домі, якого цитує CNN.

"Ми бачили новини і все ще збираємо інформацію про те, що сталося. Взагалі кажучи, ми не підтримуємо атаки всередині Росії", – заявив він, уточнивши, що США надають військову допомогу Україні для "повернення її власної території".

Спікер зазначив, що так чи інакше Росія має можливість припинити цю війну в будь-який момент, вивівши свої війська з України замість того, щоб щодня здійснювати "жорстокі напади на українські міста".

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"Сьогодні було завдано 17-й за рахунком повітряний удар Росії по Києву за цей місяць, в основному по цивільних районах", – заявив представник Білого дому.

Удар безпілотників по Москві 30 травня - що відомо

Вранці 30 травня Москву атакували відразу кілька безпілотників. За різними оцінками їх було від 8 до 30 штук. У Міноборони РФ відзвітували, що успішно збили всі дрони, хоча деякі з них влучили в будівлі на шляху свого маршруту.

Російська влада звинуватила в атаці Україну і назвала те, що трапилося терактом. Радник очільника ОП Михайло Подоляк припустив, що Москву атакували російські ж дрони, які не захотіли брати участь у нічній атаці на Київ.

В МЗС Великобританії висловили думку, що Україна має повне право атакувати військові об'єкти на російській території в рамках оборонної війни.

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