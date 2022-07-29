Удар ЗСУ був завданий у районі залізничного вузла, що, ймовірно, ще більше ускладнить постачання озброєння російському угрупованню з Криму.

У Брилівці та в районі Новокаховської ГЕС Херсонської області, яку окупанти перетворили на військову базу, повідомили про Прильоти по складах РФ з боєприпасами.

Про це йдеться в місцевих пабліках

Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко в Telegram уточнив, що удар ЗСУ був завданий в районі залізничного вузла, що, ймовірно, ще більше ускладнить постачання озброєння російському угрупованню з Криму.

У місцевих чатах колаборанти налякані. Повідомляється, що знесений повністю склад з БК і з пальним. "Там взагалі нічого не залишилося", - пишуть зрадники.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський закликав мирних жителів триматися якомога далі від складів з боєприпасами окупантів і місць скупчення російської техніки.

"ЗСУ дуже круто насипає росіянам, і це тільки початок. Якщо ви не змогли евакуюватися (з будь-яких причин), тримайтеся якнайдалі від об'єктів їх військової інфраструктури та місць дислокації. Від ваших дій може залежати життя і здоров'я і ваше, і ваших близьких. ЗСУ продовжуватимуть завдавати ударів, тому що немає іншого способу звільнити наших людей і нашу область", - написав він.

Як писав УНІАН, за добу ЗСУ знищили чотири склади боєприпасів окупантів на півдні.

Вас також можуть зацікавити новини: