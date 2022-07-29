У Брилівці та в районі Новокаховської ГЕС Херсонської області, яку окупанти перетворили на військову базу, повідомили про Прильоти по складах РФ з боєприпасами.
Про це йдеться в місцевих пабліках
Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко в Telegram уточнив, що удар ЗСУ був завданий в районі залізничного вузла, що, ймовірно, ще більше ускладнить постачання озброєння російському угрупованню з Криму.
У місцевих чатах колаборанти налякані. Повідомляється, що знесений повністю склад з БК і з пальним. "Там взагалі нічого не залишилося", - пишуть зрадники.
Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський закликав мирних жителів триматися якомога далі від складів з боєприпасами окупантів і місць скупчення російської техніки.
"ЗСУ дуже круто насипає росіянам, і це тільки початок. Якщо ви не змогли евакуюватися (з будь-яких причин), тримайтеся якнайдалі від об'єктів їх військової інфраструктури та місць дислокації. Від ваших дій може залежати життя і здоров'я і ваше, і ваших близьких. ЗСУ продовжуватимуть завдавати ударів, тому що немає іншого способу звільнити наших людей і нашу область", - написав він.
Як писав УНІАН, за добу ЗСУ знищили чотири склади боєприпасів окупантів на півдні.
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