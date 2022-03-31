Наміри покинути ЧАЕС загарбники сьогодні зранку озвучували українському персоналу станції.

Окупаційні війська РФ збираються покинути Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич.

Про це прес-служба НАЕК "Енергоатом" повідомляє в Telegram.

"Підтвердилася інформація, що окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об'єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українського кордону з Республікою Білорусь. Наміри покинути ЧАЕС загарбники сьогодні зранку озвучували українському персоналу станції", - розповіли у компанії, додавши, що наразі на станції ще залишається невелика кількість "рашистів".

Зазначається, що підтвердилася й інформація про фортифікаційні споруди, окопи, які окупанти будували прямо в Рудому лісі – найзабрудненішому в усій Зоні відчуження.

Також є дані про те, що наразі формується для руху в бік Білорусі ще й колона військових РФ, які тримали в облозі місто Славутич, додали у прес-службі.

Ситуація на ЧАЕС

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, і окупанти взяли під контроль всі об'єкти ЧАЕС, розташовані в зоні відчуження.

Пізніше - 9 березня - в результаті дій супротивника ЧАЕС повністю було знеструмлено.

Україна того ж дня повідомила в Міжнародне агентство з атомної енергії про те, що АЕС відключена від електромережі та втратила зовнішнє електропостачання.

Через кілька днів ЧАЕС змогли забезпечити додатковим запасом дизельного палива для дизельних електростанцій, які забезпечують аварійне електроживлення сховищ відпрацьованого ядерного палива.

Потім електропостачання Чорнобильської АЕС було відновлено, але наступного ж дня супротивник ще раз пошкодив лінії електропостачання. Незабаром пошкодження вдалося полагодити, й електропостачання ЧАЕС відновилося.

Росіяни відмовляли працівникам станції здійснювати ротацію, а на небезпечній території розмістили склад боєприпасів. Крім того, перший час вони здійснювали маневри у повітрі з метою звинуватити Збройні сили України у атаці.

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