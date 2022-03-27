Вже вдалось частково замінити ту зміну, яка працювала на момент 24 лютого.

Мер Славутича Юрій Фомічов повідомив, що вдалось домовитись про періодичну ротацію співробітників ЧАЕС.

Про це він сказав ефірі інформаційного телемарафону.

"Щодо ротації персоналу на ЧАЕС, нам вдалось частково замінити ту зміну, яка працювала на момент 24 лютого. Маємо зв'язок із тими, хто там знаходиться", - додав він.

Мер також заявив, що влада міста не співпрацюватиме з окупантами, які вдерлися у Славутич учора вранці.

"Жодної співпраці з окупантами не ведемо, ніякої допомоги від них нам не потрібно", - наголосив Фомічов.

Він нагадав, що вчора жителі Славутича вийшли на акцію протесту проти окупантів.

Сьогодні, за його словами, окупанти знов з'явились у місті, проводили обшуки, шукали зброю, але не знайшли.

"Два дні ми стійко боронили наше місто, наші хлопці стояли до останнього. Ми протягом тривалого часу знаходилися у зовнішній окупації, тому жодної можливості долучення нашої армії не було. Хлопці підтримували артилерією, але, коли окупанти підійшли до міста, було прийнято рішення, що артилерія по місту використовуватися не буде. Ми не ховаємось за мирними мешканцями", - сказав мер.

Як повідомляв УНІАН, вранці 26 березня російські окупанти вдерлися у Славутич, встановили блокпости, у місто заїхала їхня військова техніка. Вони захопили лікарню і викрали мера Фомічева.

Пізніше Київська обласна військова адміністрація повідомила, що Фомічева звільнили.

Сам Фомічев розповів, що разом з жителями міста брав участь у проукраїнському мітингу на головній площі Славутича. Також він заявив, що окупанти вбили трьох жителів міста.

Ввечері голова Київської ОВА Олександр Павлюк повідомив, що Славутич ізольований, планується організація гуманітарного коридору.

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