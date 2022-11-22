У Генштабі країни зазначили, що Чехія опиниться під загрозою з перших хвилин такого конфлікту

Чехія збирається провести екстрену модернізацію своєї армії. У країні занепокоєні можливою ескалацією війни в Україні, яка може перерости у конфлікт між РФ та НАТО.

Голова Генштабу Чехії Карел Ржека вважає, що у такому випадку армія його країни стане активним учасником війни з перших хвилин, повідомляє Idnes.

"Ми повинні готуватися насамперед до найскладнішого і найнебезпечнішого сценарію, а саме до широкомасштабної війни проти передового супротивника. Війна в Україні – це великий тривожний дзвінок для всього суспільства. Потенціал ескалації війни в Україні продовжує зростати. Не можна виключати навіть найсерйозніших сценарій", – попередив голова Генштабу Чехії.

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Він закликав уряд до найбільшого в історії чеської армії переозброєння.

"Війна в Європі знову стала реальністю і відбувається на кордоні Північноатлантичного альянсу. Вічний спокій – це утопія. Період попередження про цю кризу триває щонайменше з 2014 року. Ми сподівалися, що все заспокоїться. Але надія – це не стратегія", – підсумував Ржака.

НАТО і війна в Україні

НАТО підтримує Україну у війні проти Російської Федерації, яка почала повномасштабне вторгнення до нашої країни 24 лютого.

Лідери Альянсу в новій Стратегічній концепції визнали, що Росія представляє пряму загрозу безпеці НАТО, оскільки прагне встановити сфери впливу і прямого контролю за допомогою примусу, підривної діяльності, агресії і анексії.

Зокрема, було ухвалене рішення, що чисельність Сил швидкого реагування НАТО в 40 тисяч військових до наступного року повинна бути збільшена до понад 300 тисяч військових.

Військовий експерт Роман Світан назвав умови, за яких війська НАТО готові зайти в Україну.

21 листопада 2022 року Парламентська асамблея НАТО визнала Російську Федерацію країною-терористкою. Делегати також закликали створити спеціальний міжнародний трибунал для злочинів РФ.

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