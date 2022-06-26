Окупанти покидають місто, їдучи на фронт.

Через Маріуполь четвертий день поспіль в західному напряму рухаються великі колони військової техніки окупантів.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його даними, в місті залишається обмежений військовий корпус окупантів збедільшого для охорони потенційних віськових об’єктів (порт, заводи, залізниця).

"Настрої окупантів "переможними" не назвати. Покинути вже насиджене місце біля моря заради фронту - не найкраща перспектива", - написав Андрющенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що до осені в Маріуполі можуть загинути декілька тисяч осіб через вкрай важку епідеміологічну ситуацію. Він вважає, що епідситуація лишається на високому рівні загрози. В липні очікується загострення ризиків розповсюдження холери, а окупанти заперечують існування такої загрози.

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