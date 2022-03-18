На даний момент рятувальники намагаються виконувати ремонтні роботи, проте заважають обстріли.

Внаслідок вогню з боку російських окупантів, в Миколаєві пошкоджені електромережі в мікрорайонах соляні і Матвеевка.

Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

Крім того, через обстріли в Інгульському районі Миколаєва перекрита подача води за двома адресами. Проблеми зможуть усунути тільки після того, як припиняться обстріли.

"Є пошкодження електромережі в мікрорайонах соляні та Матвіївка. Фахівці працюють на місцях. Николаевводоканал працює в штатному режимі. Місто з водою, є поодинокі випадки відключення. В Інгульському районі є перекриття води за двома адресами, причина-витік з - під землі в результаті прориву мережі", - написав Сенкевич на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, у Новій Каховці окупанти вже два дні катують секретаря міськради Дмитра Васильєва. Про це розповіла його дружина Людмила.

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