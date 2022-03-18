Про це стверджує його дружина Людмила.

Дружина секретаря міськради Нової Каховки Дмитра Васильєва заявила, що російські окупанти вже більше двох днів незаконно утримують і катують його чоловіка.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Секретар Ради Новокаховської об'єднаної територіальної громади - Васильєв Дмитро В'ячеславович, вже більше двох діб захоплений і утримується російськими окупантами в підвалі (ІТТ) будівлі поліції м.Нової Каховки, яке використовується окупантами, як офіс так званої "комендатури". Голова Херсонської ОДА Лагута в курсі. Заходів Нової Каховки - в курсі. Вимоги росіян до Васильєва-змінити його гостро негативну позицію до Росії на лояльну. Застосовується стандартний набір фізичного і морального тиску, в тому числі елементи тортур", - написала Людмила Васильєва.

Раніше УНІАН писав, що російські окупанти викрали мера Скадовська Олександра Яковлєва і секретаря міськради Юрія Палюха. Мер Скадовська повідомив, що окупанти поспілкувалися з ним і відпустили.

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