Жителям міста мер рекомендує менше перебувати на вулиці і залишатися вдома.

Через пошкодження теплотраси під час обстрілів російських військ Енергодар залишився без опалення.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов у Телеграм-каналі.

"Вночі через пошкодження теплотраси під час обстрілів Енергодар залишився без опалення. Зараз з’ясовуємо можливість його поновлення", - йдеться у повідомленні.

Орлов додав, що зранку на вулицях тихо, "чужинців не помічено". "Ті, хто залишався на ніч в укритті, можете повернутися додому. Але у зв’язку із вкрай напруженою ситуацією поруч рекомендуємо менше перебувати на вулиці і залишатися вдома", порадив мер.

Як повідомляв УНІАН, вночі 4 березня російські військові обстріляли майданчик Запорізької АЕС, внаслідок чого виникла пожежа на території атомної станції. Станом на 6:20 рятувальники пожежу ліквідували. Інформації про загиблих та травмованих немає.

Енергоблоки зберігають цілісність, змін радіаційного стану на ранок 4 березня не зафіксовано. Наразі майданчик АЕС захоплений військовими силами РФ.