У районі обстрілу вже відновили електропостачання, а також частково відновили газопостачання (без газу наразі 17 помешкань – там значні руйнування житла).

Внаслідок ранкового ракетного удару по Миколаєву пошкоджено близько 20 будинків, один із них згорів ущент.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Знову під удар потрапив звичайний житловий район. Пошкоджено близько 20 будинків, один із них згорів ущент. Лише дивом обійшлось без жертв (одна особа отримала осколкові поранення)", - зазначив він.

За словами мера, у районі обстрілу вже відновили електропостачання, а також частково відновили газопостачання (без газу наразі 17 помешкань – там значні руйнування житла).

Він уточнив, що кожен будинок оглянули працівники адміністрації Центрального району та склали акти пошкоджень.

Сєнкевич також додав, що оглянули місце обстрілу і прокурори Окружної прокуратури міста Миколаєва спільно з поліцейськими та експертами.

За фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) розпочато кримінальне провадження.

Як повідомляв УНІАН, зранку 18 травня ворог наніс ракетний удар по Миколаєву. Внаслідок цього сталося руйнування та виникла пожежа у приватному житловому секторі в Інгульському районі міста.

За даними рятувальників, внаслідок ракетного удару одна людина отримала осколкові поранення.

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