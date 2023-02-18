Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус впевнений, що у російської армії немає ресурсів на новий великий наступ найближчим часом.
У коментарі Welt TV Пісторіус відреагував на чутки про відновлення Росією масштабного наступу в річницю вторгнення 24 лютого. "Є певна тенденція очікувати цього. Особисто я в це не вірю", - сказав він.
"Я вважаю, що Росія тягне час і хоче продовжувати цю війну на виснаження", - додав німецький міністр.
Росія готує новий наступ - що відомо
В цей час Росія зосередила всі зусилля на відновленні спроб захопити Донбас до встановленого Путіним терміну - березня. 17 лютого бої тривали на п'яти напрямках.
Разом з тим наступальні дії Кремль веде коштом величезних втрат серед особового складу і техніки. Яскравим прикладом того є провал штурму на Вугледарському напрямку - ЗСУ розгромили цілу 155-ту бригаду морпіхів.
На думку Інституту вивчення війни, Росії вигідно перебільшувати масштаби наступу з метою пропаганди для своєї аудиторії. Це також є частиною ІПСО для українців.
Однак ЦРУ констатує, що найближчі шість місяців будуть вирішальними у війні і в кінцевому підсумку повинні змусити Путіна змиритися з поразкою і піти на мирні переговори.