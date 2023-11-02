У селі Станіслав було понад 40 прильотів.

Уночі російські окупанти обстріляли Херсонську область, унаслідок чого загинула 81-річна жінка.

Як зазначається у повідомленні на сайті Херсонської обласної прокуратури, за даними слідства, близько 04:00 сьогодні, 2 листопада, російські військові обстріляли с. Станіслав Херсонської області.

Унаслідок обстрілу на подвір’ї домоволодіння загинула 81-річна жінка. За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури було розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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Водночас голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі зауважив, що у Станіславі було понад 40 прильотів.

Там пошкоджено будівлі ліцею та місцевої амбулаторії, приватні будинки. Руйнування ще фіксуються.

Крім того, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що російські окупанти продовжують люто обстрілювати Херсонщину. "Цієї ночі одна людина загинула, ще одна - отримала поранення", - написав він у Telegram.

Так, у Херсонській області упродовж ночі ворог з артилерії обстріляв Первомайське, Станіслав, Широку Балку та Берислав. Унаслідок обстрілів були пошкоджені житлові будинки та автомобілі.

"У селі Молодіжне Херсонського району внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення. Під час удару по селу Станіслав одна людина загинула", - повідомив Клименко.

У Дніпропетровській області близько 02:00 у селі Старі Кодаки внаслідок падіння уламків збитої ракети було пошкоджено три приватні будинки та знищено дві господарчі споруди.

"З артилерії ворог обстріляв населені пункти у Криворізькому районі. Минулося без жертв", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Донецькій області ввечері 1 листопада російські військові завдали удару по Костянтинівці: пошкоджено три приватні будинки та автомобілі. Вже вдосвіта під обстріл потрапило місто Торецьк.

"Миколаївська область: о 4 ранку ворог обстріляв місто Очаків. Пошкоджено три будинки. Сумська область: російські військові з артилерії вдарили по прикордонних населених пунктах - місту Середина-Буда та селу Шалимівка", - повідомив Клименко.

Удар по Нікополю - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада російські окупанти вдарили дроном-камікадзе по Нікополю Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще четверо - зазнали поранень.

Загиблій було 59 років. Четверо постраждалих - жінки 26, 52 та 62 років, а також 73-річний чоловік.

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