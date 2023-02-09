В останні місяці ЗСУ перестали публікувати відео з успішним застосуванням турецьких БПЛА на фронті.

Українська армія як і раніше використовує турецькі ударно-розвідувальні дрони "Байрактар", але зараз їхня робота не афішується, як на початку вторгнення. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю азербайджанському виданню Report.

"В Україні є "Байрактари", ними користуються. Про них зараз менше говорять, але на початку війни вони були ключовими, так як у нас не було іншої зброї", – розповів він.

За словами Данілова, безпілотники "Байрактар" зіграли важливу роль у знищенні російських військ, що вторглися в Україну, в перші дні війни. Але навіть після появи в руках українців багатьох видів західних озброєнь ці безпілотники все ще затребувані.

Відео дня

"Ці дрони виконують величезну роботу, про яку я зараз вважаю за краще не говорити. Але, повірте, вони постійно перебувають на посту. Ми зараз з вами говоримо, а вони працюють", – запевнив Данілов.

Застосування "Байрактарів" на фронті в Україні

Вперше ЗСУ застосували Байрактари в бойових умовах восени 2021 року на Донбасі. Однак по-справжньому турецькі БПЛА проявили себе в перші тижні повномасштабного вторгнення, коли з їхньою допомогою ВСУ знищували цілі колони російської техніки.

Як свідчать перехоплення розмов російських військових, успішне застосування Байрактарів українською армією стало дуже великим і дуже неприємним сюрпризом для окупантів.

До літа, коли лінія фронту стабілізувалася, і росіяни змогли наситити її ешелонованою системою ППО, українські військові майже перестали публікувати відео успішного застосування Байрактарів.

Пізніше тоді ще радник ОП Олексій Арестович запевняв, що Байрактари продовжують працювати на фронті, але їхнє застосування більше не випинається в публічній площині. При цьому він послався на особливе ставлення Туреччини до цієї війни.

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