Блокада південних портів в Україні, яку тримають російські окупанти, може бути ослаблена через відхід військових кораблів РФ від українських берегів.
Про це повідомляти Інститут з вивчення війни (ISW) у зведенні.
"ВМС України заявили, що відтіснили російський Чорноморський флот більш ніж на 100 км від узбережжя України, що, ймовірно, послабить тиск російської блокади на південні порти України", – прогнозують аналітики.
В Інституті послалися на повідомлення ВМС ЗСУ і британської розвідки про те, що російські ВМС змушені змінити свою тактику в Чорному морі і більше покладатися на системи берегової оборони "Бал" і "Бастіон" в окупованих Херсоні та Криму, а також посилювати свої засоби ППО на Зміїному.
Також в ISW врахували повідомлення Міноборони України про те, що російські війська перекинули до Криму додаткові дивізіони ППО С-300.
"У сукупності ці повідомлення свідчать про те, що український військово-морський тиск і протикорабельні ракети, ймовірно, в тому числі надані Великобританією та іншими державами, змусили російське угруповання в північно-західній частині Чорного моря більше покладатися на берегову і протиповітряну оборону, оскільки вони були відтіснені від українського узбережжя", – заявили аналітики.
"Україна, ймовірно, спробує використати ці успіхи, щоб пом'якшити економічний тиск російської блокади на українські порти і шукати додаткову економічну підтримку на Заході, включаючи, можливо, відкриття нових маршрутів для міжнародної допомоги Україні", - прогнозують експерти ISW.
Раніше, як писав УНІАН, в Росії триває паніка через отримання важкого озброєння Україною: у Чорному морі стало менше кораблів. Кілька кораблів наприкінці травня відійшли в район тимчасово окупованого Криму.
Варто відзначити, що рані спікер Одеської ОВА Сергій Братчук запевняв, що Україна до наразі має достатньо ракет, щоб потопити весь ЧФ РФ.