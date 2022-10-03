США мають намір передати Україні ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS.
Про це пише Reuters з посиланням на джерела.
Далекобійні РСЗВ увійдуть вже у наступний пакет військової допомоги на суму 625 мільйонів доларів.
Також до пакету увійдуть боєприпаси, міни та протимінні засоби.
Про допомогу офіційно оголосять у вівторок.
Військова допомога від США - що було
28 вересня Пентагон оголосив про виділення Україні додаткового пакету допомоги на суму 1,1 мільярда доларів у довгостроковій перспективі. У нього має увійти, зокрема, фінансування виробництва ще 18 РСЗВ HIMARS і БПЛА.
Відомо, що США виділили на допомогу для України вже понад 25 млрд доларів. 26 вересня учасники переговорів щодо законопроекту про витрати в Конгресі США погодилися включити в документ 12 млрд доларів на допомогу Україні після відповідного запиту Білого дому.
Війна в Україні: головні новини
Продовжується контрнаступ ЗСУ на півдні й сході. Після блискавичного звільнення більшої частини окупованих районів Харківщини, захисники звільнили Лиман Донецької області і вийшли на Торське.
Водночас у Генштабі повідомили про звільнення Архангельського і Миролюбівки Херсонської області. Ситуація на цій ділянці фронту, за словами речниці ОК "Південь", "набирає обертів" - ЗСУ закріплюються на звільнених територіях.
Наразі окупанти посилюють оборону у Кремінній.
Тим часом російські війська за минулу добу завдали 11 ракетних та 10 авіаційних ударів по території України.
З початку повномасштабного вторгнення українські сили ліквідували вже 60 430 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.