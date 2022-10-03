Від ворожих ударів постраждали понад 35 населених пунктів.

За минулу добу окупанти завдали 11 ракетних та 10 авіаційних ударів по території України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

Від ворожих ударів постраждали понад 35 населених пунктів.

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"За минулу добу окупанти завдали 11 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ. Від ворожих ударів постраждало більш як 35 населених пунктів. Серед них - Рідкодуб, Слов’янськ, Краматорськ, Білогорівка, Бахмут, Нетайлове, Водяне, Мар’їнка, Времівка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Залізничне та Миколаїв", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначають, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів.

Так на Сіверському напрямку ворог атакував в районах населених пунктів Українське Чернігівської області та Басівка, Писарівка і Кияниця Сумської області.

На Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Новосадове, Терни, Ямпіль, Сіверськ, Верхньокам’янське та Спірне.

Тим часом на Бахмутському напрямку ворожі обстріли були в районах населених пунктів Федорівка, Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Зайцеве, Торецьк, Майорськ, Неліпівка та Юр’ївка, а на Авдіївському напрямку ворог гатив по Авдіївці, Первомайську, Водяному, Карлівці, Красногорівці, Мар’їнці та Новомихайлівці.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстріляв з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Пречистівка, Вугледар, Павлівка, Микільське, Рівнопілля, Ольгівське, Залізничне та Мала Токмачка.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 45 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

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