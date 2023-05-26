Представник командирського складу Легіону "Свобода Росії" зазначив, що ФСБшники "драпали як зайці і самі здавалися в полон".

Один з командирів Легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар" в ефірі інформаційного телемарафону пояснив, в чому полягала основна мета операції в Бєлгородській області, підвів перші підсумки досягнення місії на сьогодні, а також озвучив втрати сторін.

За його слово, миротворча операція в Білгородській області мала кілька цілей.

"По-перше, жителі Білгородщини звернулися до нас з проханням про проведення миротворчої операції, оскільки багато хто з них втомилися від війни. Ми провели розвідку боєм - це перша наша операція на території нашої батьківщини і перша спільна операція з "РДК". І вона пройшла успішно. Далі масштаб цих операцій буде тільки наростати. Ми завдали поразки Збройним силам РФ, ФСБ, Росгвардії і Міністерству оборони. Ми показали російському народу, що можливе створення осередків опору для боротьби з путінським режимом на території Росії. Ми показали Україні, Росії та світовій спільноті, що Росія і російська армія - це колос на глиняних ногах", - акцентував представник Легіону "Свобода Росії".

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Також "Цезар" повідомив деталі про втрати сторін.

"У нас загинуло два наших побратима, 10 осіб отримали поранення. Втрати противника склали до двох рот. Близько 10 одиниць техніки було знищено, 5 одиниць техніки було захоплено. Кілька людей зі складу ФСБ були взяті в полон. Але цифра не остаточна. Хоча штурмові підрозділи вийшли з території РФ наша артилерія і група БПЛА продовжує роботу в районі, пошук і знищення противника, його підтягнутих резервів", - підкреслив він.

Представник командирського складу Легіону "Свобода Росії" зазначив, що ФСБшники "драпали як зайці і самі здавалися в полон".

Крім того, представник Легіону "Свобода Росії" уточнив про мету демілітаризованої зони в майбутньому.

"Демілітаризована зона буде знаходитися не тільки в Бєлгородській області, в неї увійдуть всі прикордонні області Росії. І сама Росія, по закінченню цієї війни, яка закінчиться зміною путінського режиму і встановленням демократії, не буде представляти небезпеки для сусідніх держав. Вона буде жити мирно і займатися творчою працею", - констатував "Цезар".

Рейд в Білгородську область-деталі

На початку тижня, 21 травня 2023 року, російські добровольці з легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу" здійснили "рейд" в Грайворонський район Бєлгородської області. В українській розвідці заявляли, що прорив добровольцями кордону РФ було "спецоперацією" самих росіян.

Крім того, повідомлялося про реакцію Міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який вперше прокоментувавши прорив бійців Легіону "Свобода Росії" і "РДК" на територію Бєлгородської області, озвучив версію, що було знищено понад 70 "диверсантів", бронетанкову і автомобільну техніку.

24 травня представники Легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу" після повернення з Бєлгородської області, дали спільну прес-конференцію, в ході якої розкрили деякі деталі операції і спростували заяви російського Міноборони про" розгром".

Згідно із заявою спікера ГУР МО Андрія Юсова повідомлялося, що інформація російської сторони про великі втрати повстанців у Бєлгородській області, не відповідає дійсності.