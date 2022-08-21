Українських військових тренують представники щонайменше шести країн.

Близько 10 тисяч українських військових пройдуть навчання за західними програмами. Вони повернуться додому з новими навичками, які будуть застосовуватися на новій зброї.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"На те і було розраховано, щоб вони пройшли навчання і повернулися зі зброєю, інакше немає сенсу ганяти їх туди-сюди. В цілому програма розрахована на навчання 10 тисяч бійців, як оголошував нам Борис Джонсон, коли анонсував цей захід. Єдине - невідомо, чи це за один захід 10 тисяч, або всього. Скільки їх навчається зараз за кордоном - таких даних у відкритому доступі немає", - зазначив експерт.

За словами Жданова, для прискорення навчання бійців ЗСУ вже 6 країн відправили своїх інструкторів. Сама програма розрахована на 4 місяці.

"Це буде досить серйозна підмога для ЗСУ, коли вони приїдуть сюди і будуть формувати вже цілі військові підрозділи або частини західного зразка", – додав військовий експерт.

Він дотримується думки, що для перемоги в цій війні, Україні фактично потрібно створити нову армію – озброєну західним озброєнням і добре навчену західним методикам. Це різко підвищить шанси на успіх.

Нагадаємо, 1 серпня 2022 року посол у Лондоні Вадим Пристайко заявив про те, що армія Великої Британії бере на себе чотиримісячне навчання новобранців ЗСУ.

Зведений портрет новобранців ЗСУ - нульовий військовий досвід, 25-45 років, добровольці. 10 000 бійців навчать в чотирьох центрах базовим військовим навичкам відповідно до стандартів армії Великобританії і НАТО.

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