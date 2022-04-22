Оборонці міста просили лише боєприпаси.

Секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов розповів, як відбувалися поставки усього необхідного у Маріуполь.

Про це йшлося в інтерв’ю Данілова "Українській правді".

"Це не треба казати, але я вам скажу, що коли ми почали туди відправляти гелікоптери вночі і коли питали, що треба, то вони (захисники міста - УНІАН) просили боєприпаси. Не воду, не їжу, хоча це теж доставляли", - сказав він.

Наразі, за словами Данілова, ситуація в міста складна.

"Але я можу сказати, що вона там ніколи не була легкою. Повірте, робиться все, що можливо і неможливо. … Те, що стосується Маріуполя. Я хочу, щоб ми з вами були свідомі того, що зараз завдяки тому, що хлопці там знаходяться, те, що вони там робили і роблять, вони відтягують на себе великі угрупування у російський військ саме на себе…", - прокоментував він.

Як писав УНІАН, з перших днів повномасштабного вторгнення Росії Маріуполь є найгарячішою точкою в Україні. У місті зруйновано 90% всіх будівель. Бої не припиняються. Місто постійно бомблять. У Маріуполь неможливо доставити ні їжу, ні медикаменти. Місто знаходиться в блокаді.

Останніми днями окупанти зосереджувалися на атаках заводу "Азовсталь", де перебувають сотні цивільних та військових.

21 квітня під час зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу Путін віддав наказ припинити штурм "Азовсталі".

Радник глави ОП Олексій Арестович вважає це рішення свідченням того, що у Росії просто немає достатньої кількості військ наразі, щоб взяти під контроль величезну площу підприємства.

Британська розвідка вважає, що відмова Путіна штурмувати завод "Азовсталь" у Маріуполі, ймовірно, вказує на бажання вивільнити російські сили для розгортання в інших місцях на сході України.

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